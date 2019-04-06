«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче молодёжного первенства

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.



На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Николай Титков. Ответный мяч петербуржцев был забил в концовке первого тайма — на 42-й минуте отличился нападающий Максим Бачинский. На 82-й минуте хавбек «Зенита» Максим Левин вывел петербургскую команду вперёд.



«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Локомотив» (39) — на 6-м месте.



В другом матче тура «Урал» уступил красноярскому «Енисею» со счётом 1:2. В составе «Енисея» голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Ярослав Матвиенко. Единственный гол за «Урал» забил хавбек Илья Некрасов.