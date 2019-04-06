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«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче молодёжного первенства

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Николай Титков. Ответный мяч петербуржцев был забил в концовке первого тайма — на 42-й минуте отличился нападающий Максим Бачинский. На 82-й минуте хавбек «Зенита» Максим Левин вывел петербургскую команду вперёд.

«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Локомотив» (39) — на 6-м месте.

В другом матче тура «Урал» уступил красноярскому «Енисею» со счётом 1:2. В составе «Енисея» голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Ярослав Матвиенко. Единственный гол за «Урал» забил хавбек Илья Некрасов.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
06 апреля 2019, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
1 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Титков – 22, 1:1 – Бачинский – 42, 1:2 – Левин – 82
Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
06 апреля 2019, суббота. 12:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
1 : 2
Енисей-мол.
Красноярск
0:1 – Соболев – 4, 0:2 – Матвиенко – 49, 1:2 – Некрасов – 67
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