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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Самедов и Ананидзе сыграют с первых минут

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Самедов и Ананидзе сыграют с первых минут
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 6 апреля. Игра пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Ещенко, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Сулейманов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Карпов, Рохель, Ткачук, Киселёв, Антон, Яковлев, Канунников, Шейдаев, Вучичевич.

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