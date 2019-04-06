«Эспаньол» вырвал победу над «Жироной» в каталонском дерби

В каталонском дерби между «Жироной» и «Эспаньолом», которое состоялось в рамках 31-го тура Ла Лиги, была зафиксирована победа гостей со счётом 1:2.

Все три гола были забиты во второй половине поединка. Сначала на 59-й минуте забитым мячом отличился полузащитник гостей Серхи Дардер, не оставивший шансов голкиперу хозяев Боно ударом с линии штрафной. Затем на 80-й минуте равновесие в счёте было восстановлено форвардом «Жироны» Кристианом Стуани, который реализовал пенальти. Однако за минуту до истечения основного времени автогол на свой счёт записал Боно, тем самым принеся победу соперникам.

После отчётного матча команды продолжают идти по соседству в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 38 очками занимает 13-е место. «Жирона», набрав 34 балла, идёт на строчку ниже.