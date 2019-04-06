Гути составил сборную игроков своего времени

Легенда «Реала» Гути в интервью Marca составил сборную из лучших футболистов, выступавших во времена его карьеры игрока.

В состав команды нынешнего ассистента главного тренера «Бешикташа» вошли Икер Касильяс (Испания), Хавьер Санетти (Аргентина), Фернандо Йерро (Испания), Паоло Мальдини (Италия), Роберто Карлос (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Луиш Фигу (Португалия), Гути (Испания), Рауль Гонсалес (Испания), Роналдо (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия). Только Санетти и Мальдини из этого списка не выступали за «Королевский клуб».

Гути играл за «Реал» с 1996 по 2010 год. За это время в составе команды он сыграл 542 матча, забил 77 мячей и выиграл 15 трофеев, включая три Лиги чемпионов.