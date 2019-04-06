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Хохлов: «Динамо» не устраивает ничья, так мы не должны проваливаться

Хохлов: «Динамо» не устраивает ничья, так мы не должны проваливаться
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» (1:1).

«Нас не устраивает ничья, как, думаю, и „Анжи“. Может, для болельщиков это и сумасшедшая концовка, но тренеры, по крайней мере я, смотрят на это по-другому. Так мы не должны проваливаться. Понятно, что хотим выиграть, но просто безбашенно бежать в атаку и оголять тылы — такого тоже не должно быть», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Анжи» набрал 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 21 матче.

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