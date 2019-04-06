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Адиев: «Анжи» повезло? Скажите это игрокам, которые восемь месяцев без зарплаты

Адиев: «Анжи» повезло? Скажите это игрокам, которые восемь месяцев без зарплаты
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный исход встречи 22-го тура РПЛ с «Динамо».

«Совершенно спокойно отношусь к таким нервным концовкам. Буду рад, если хотя бы одному болельщику мы сегодня доставили удовольствие. Мы старались реабилитироваться именно за 0:5, нам не были важны турнирная таблица, счёт. Мы сделали очень нехорошее дело, и я, наверное, в первую очередь, и хотелось перед своими болельщиками исправиться. Если мы это сделали, то безмерно счастливы.

Согласен ли, что «Анжи» повезло? Уж от кого, а от вас не ожидал этого услышать. Повезло… В какой бы город я ни приехал, везде говорят, что «Анжи» повезло. А вы зайдите в эту раздевалку — к людям, которые восемь месяцев не получали зарплату. Им повезло? При чём тут повезло? Нам в каждой игре и с каждым очком повезло… Если вы так считаете, то пускай повезло", — сказал Адиев в эфире канала «Матч Премьер».

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