Бэйл, Иско — в составе «Реала» на матч с «Эйбаром», Кроос и Каземиро в запасе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал состав команды на матч 31-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Её начало запланировано на 17:15 мск.

«Реал»: Навас, Одриосола, Начо, Варан, Регилон, Вальверде, Иско, Модрич, Асенсио, Бэйл, Бензема.

Запасные: Л. Зидан, Вальехо, Б. Диас, Каземиро, Кроос, Васкес, Себальос.

Поединок обслужит Пабло Гонсалес Фуэртес. Его ассистентами будут Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес. Резервный арбитр — Пабло Эрнандес Перес.

Перед отчётным матчем «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Зидана набрала 57 очков. «Эйбар» расположился на 11-й позиции и имеет 39 баллов в активе.