«ПСЖ» может заплатить € 60—70 млн за хавбека «Наполи» Аллана

«ПСЖ» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Наполи» Маркесу Аллану. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 60—70 млн. Видеть Аллана в составе «ПСЖ» хочет его соотечественник — нападающий Неймар. Парижане готовы платить Аллану зарплату в размере € 8 млн в год, что в четыре раза превышает его нынешнее вознаграждение.

28-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (23 — в основном составе) и стал автором трёх результативных передач.