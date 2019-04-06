Семак: для чемпионства мало победить «Локомотив», но мы можем сделать шаг к цели

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который состоится завтра, 7 апреля.

«Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее… За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели», — написал Семак в своём «инстаграме».

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 21 туре «Зенит» набрал 44 очка и лидирует в Российской Премьер-Лиге. «Локомотив» (38) занимает второе место.