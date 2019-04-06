Мячи Лава, Игнашевича, Ари и Фернандо — в топ-10 голов дерби «Спартак» — ЦСКА

Российская Премьер-Лига представила ролик, посвящённый 10 лучшим голам московского дерби «Спартак» — ЦСКА за последние 10 лет.

В подборку вошли мячи Романа Ерёменко (17.05.2015), Эммануэля Эменике (28.08.2011), Вагнера Лава (1.08.2010), Зе Луиша (29.10.2016), Сейду Думбия (20.11.2010), Алекса (26.07.2009), Сергея Игнашевича (1.08.2010), Ари (30.04.2011), Николы Влашича (23.09.2018) и Фернандо (23.09.2018).

Посмотреть видео можно на канале Премьер-Лиги в YouTube.

Сегодня, 6 апреля, «Спартак» и ЦСКА проведут матч 22-го тура чемпионата России. Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице российского первенства, красно-белые (36) — пятое.