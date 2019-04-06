Источник: Иско намерен остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, футболист отклонит все варианты о переходе в другой клуб. Впрочем, судьбу хавбека решит главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

Напомним, у Иско был конфликт с бывшим наставником «сливочных» Сантьяго Солари. В тот момент игрок был готов уйти из команды. Но после возвращения Зидана он решил остаться.

26-летний Иско перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах испанского национального чемпионата (семь — в основном составе), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.