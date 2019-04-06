«Ювентус» — «Милан»: Дибала и Манджукич — в атаке хозяев

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч 31-го тура чемпионата Италии, который состоится сегодня, 6 апреля.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Спинаццола, Джан, Бентанкур, Бернардески, Дибала, Манджукич



«Милан»: Рейна, Родригес, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Борини, Сусо, Пёнтек

Матч «Ювентус» — «Милан» пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 30 туров «Ювентус», набрав 81 очко, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (52) занимает четвёртое место.

В первом круге «Ювентус» обыграл «Милан» на выезде со счётом 2:0.