Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского

Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.

В ответ на требование полицейского выбросить банку с энергетическим напитком он плюнул в сотрудника. В результате этого фанат был доставлен в пункт полиции на стадионе.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21 тура ЦСКА, набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (36) — на 5-м месте.

Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.