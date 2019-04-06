Стало известно, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»

Бьярки Гуннлаугссон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, рассказал, почему игрок не примет участия в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Магнуссон пропустит игру из-за небольшого мышечного повреждения», — сказал Гуннлаугссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Хёрдур принял участие в 17 встречах (все — в стартовом составе). В активе 26-летнего исландца один гол.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.