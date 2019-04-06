Федун: дерби — это дерби, будет битва

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Дерби — это дерби. Будет битва», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.

В 23-м туре российского первенства ЦСКА 13 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург», а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом» на «Ростов Арене».

Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».