Кононов: скажу игрокам «Спартака» особые слова перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Даже не могу сказать, какое у меня состояние перед моим первым дерби. С одной стороны, рабочее, с другой — это дерби. Конечно, „Спартак“ — ЦСКА — это большая история. Очень приятно находиться здесь, на нашем замечательном стадионе, и играть с ЦСКА.



Конечно, я скажу футболистам особые слова перед матчем с ЦСКА. Раскрывать их вам не буду. Их услышит только команда.



Жиго — в стартовом составе. Значит, он готов играть все 90 минут.

Ошибки есть в каждой игре, мы их разбираем. Да, у нас в прошлом матче было много ошибок, но мы забили три гола, а пропустили один. Что касается нашей игры, мы двигаемся, знаем свои минусы и то, над чем нужно работать. Также знаем и плюсы, которые у нас уже есть. Дальше развиваем свою игру", — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».