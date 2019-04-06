Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд»

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» проиграл «Лестер Сити» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал хавбек гостей Юри Тилеманс. В начале второго тайма Джейми Варди с передачи Рикарду увеличил преимущество «лис». Через несколько минут Аарон Муй сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. Третий мяч в ворота хозяев провёл Джеймс Мэддисон. Окончательный счёт установил Варди, реализовав 11-метровый.

«Лестер Сити», набрав 47 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата. «Хаддерсфилд Таун» (14) остался на последнем, 20-м месте.

Завершились ещё два матча 33-го тура. «Борнмут» дома уступил «Бёрнли» со счетом 1:3, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле проиграл «Кристал Пэлас» (0:1).