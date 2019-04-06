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Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд»

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд»
Футбол / Англия

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» проиграл «Лестер Сити» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал хавбек гостей Юри Тилеманс. В начале второго тайма Джейми Варди с передачи Рикарду увеличил преимущество «лис». Через несколько минут Аарон Муй сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. Третий мяч в ворота хозяев провёл Джеймс Мэддисон. Окончательный счёт установил Варди, реализовав 11-метровый.

«Лестер Сити», набрав 47 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата. «Хаддерсфилд Таун» (14) остался на последнем, 20-м месте.

Завершились ещё два матча 33-го тура. «Борнмут» дома уступил «Бёрнли» со счетом 1:3, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле проиграл «Кристал Пэлас» (0:1).

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
06 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1 : 4
Лестер Сити
Лестер
0:1 – Тилеманс – 24, 0:2 – Варди – 48, 1:2 – Муй – 52 (пен), 1:3 – Мэддисон – 79, 1:4 – Варди – 84 (пен)
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
06 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
1 : 3
Бёрнли
Бёрнли
1:0 – Барнс – 4 (автогол), 1:1 – Вуд – 18, 1:2 – Вествуд – 20, 1:3 – Барнс – 56
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
06 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Миливоевич – 81 (пен)
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