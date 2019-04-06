Гончаренко: со «Спартаком» нужно играть нагло, агрессивно, но без переизбытка

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».



«Команда у нас всегда правильно реагирует на то, что происходит после матчей. Тем не менее в преддверии матча со „Спартаком“ рекомендации не всегда будут играть решающую роль. Мы знаем, что игра может пойти по любому сценарию, и предсказать, как она пойдёт, всегда очень сложно.



Из этого стартового состава лишь Щенников знает, что такое побеждать „Спартак“? Все, кто у нас выходит в стартовом составе, обладают очень сильной психологией. Им всё равно, против кого и где играть, в каком состоянии играть. Они чувствуют, что могут лучше играть с каждым матчем. То есть их дополнительно настраивать не надо, не надо думать, играли ли они в победных матчах со „Спартаком“. Важно, что у них правильная психология.



Что я должен сказать команде перед матчем со „Спартаком“? Важно контролировать давление внутри, чтобы оно не зашкаливало, потому что это может пойти во вред. Важно контролировать то, чтобы у нас не было переизбытка эмоций. Важно действовать дерзко, нагло, агрессивно, но без переизбытка», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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