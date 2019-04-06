Тухель: если в «ПСЖ» придут три-четыре новых игрока, будет хорошо

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выразил надежду на усиление состава в летнее трансферное окно.

«Трудно сказать, сколько игроков придёт в «ПСЖ», потому что я не знаю, что будет с имеющимися футболистами. Все захотят остаться или некоторые решат уйти.



Сегодня скажу, если придут три-четыре новых игрока, будет хорошо", — приводит слова Тухеля Goal.

Прошлым летом «ПСЖ» потратил на усиление состава € 177 млн. Парижане выкупили трансфер арендованного форварда Килиана Мбаппе (€ 135 млн), купили защитников Тило Керера (€ 37 млн) и Хуана Берната (€ 5 млн). На правах свободного агента французский клуб пополнили вратарь Джанлуиджи Буффон и нападающий Эрик Шупо-Мотинг. В зимнее трансферное окно «ПСЖ» купил полузащитника Леандро Паредеса (€ 40 млн).