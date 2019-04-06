Ганскому защитнику «Арсенала» сообщили, что он согласился играть за Россию

Ганский защитник тульского «Арсенала» Мохаммед Кадири объявил, что не будет выступать за сборную России, несмотря на неожиданно поступившую к нему информацию о его согласии поменять гражданство.

«Да, это правда, русские обращались ко мне с просьбой натурализоваться в России, но я люблю Гану и хочу играть за свою страну.



На одной из тренировок до меня дошёл слух, что я согласился играть за Россию. Наш переводчик сказал мне, что эта информация идёт из РФС. Но я ответил, что это не так. Я люблю Гану, и к тому же я не русский. Я не готов натурализоваться ни в одной стране мира. Я родом из Ганы, и ничто не может заставить меня принять решение о смене гражданства», — приводит слова Кадири Football Ghana.

23-летний Мохаммед перешёл в «Арсенал» прошлым летом из венской «Аустрии» на правах аренды. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи.