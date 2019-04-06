«Спартак» — ЦСКА: Сигурдссон оформил дубль

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметился дублем в матче 22-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (счёт 2:0, идёт второй тайм). Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживает матч арбитр Виталий Мешков, которому помогают Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сигурдссон открыл счёт на 46-й минуте. Ещё через девять минут он же увеличил преимущество с передачи Марио Фернандеса.



После 21 тура ЦСКА, набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата, «Спартак» (36) — на 5-м месте.



Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.