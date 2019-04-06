Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Это не понравилось другим фанатам красно-белых, которые избили мужчину до потери сознания, сообщает телеграм-канал Василия Конова.

Фанат «Спартака» с шарфом против Глушакова Фото : телеграм-канал Василия Конова

Фанат без сознания Фото : телеграм-канал Василия Конова

Болельщики «Спартака» Фото: телеграм-канал Василия Конова

Московское дерби сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 63-й минуте счёт 2:0 в пользу ЦСКА.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.

В 23-м туре российского первенства ЦСКА 13 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург», а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом» на «Ростов Арене».