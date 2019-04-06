«Спартак» — ЦСКА: фанаты гостей вывесили баннер «Забудьте про своё чемпионство»

Фанаты ЦСКА во время матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (счёт 2:0, идёт второй тайм) вывесили баннер с откровенной насмешкой над соперником.

«Забудьте про своё чемпионство», — гласит надпись на баннере.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживает матч арбитр Виталий Мешков, которому помогают Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале второго тайма дублем отметился исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. Голевыми передачами в этих эпизодах отметились Никола Влашич и Марио Фернандес.

Напомним, «Спартак» в 2017 году стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые за последние 16 лет.