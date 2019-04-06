Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» одержал победу в матче с «Миланом», Кин и Пёнтек забили по голу

«Ювентус» одержал победу в матче с «Миланом», Кин и Пёнтек забили по голу
Футбол / Италия

В матче 31-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Милан». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 39-й минуте после передачи полузащитника Тьемуэ Бакайоко. В начале второго тайма форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч забил нападающий туринцев Мойзе Кин на 84-й минуте, голевой пас отдал хавбек Миралем Пьянич.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. «Милан» не выигрывает уже в течение четырёх матчей кряду. В предыдущих турах команда Дженнаро Гаттузо потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

«Ювентус», набрав 84 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Милан» (52) занимает четвёртое место.

Италия - Серия А. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
2 : 1
Милан
Милан
0:1 – Пёнтек – 39, 1:1 – Дибала – 60 (пен), 2:1 – Кин – 84
Девушка Роналду: мы с Криштиану полюбили друг друга с первого взгляда
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент