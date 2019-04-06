Гончаренко: чётко понимали, как обороняться против «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).



«Думаю, что мы все ждали с нетерпением этого матча. Был высокий ажиотаж, великолепный стадион, очень хорошая игра в исполнении обеих команд. Матч держал в напряжении. Понятно, что при такой игре всё может качнуться как в одну, так и другую сторону. Но я рад, что мы нашли в себе силы подняться и проводить атаки. Во втором тайме взвинтили темп, забили два гола.



Для меня как тренера очень понятно, как «Спартак» атакует. Они знают, что делать, когда теряют мяч. Это две очень важные составляющие. Мы чётко понимали, как обороняться против «Спартака». А что касается оборонительной составляющей, то проблемы есть у каждой команды, нужно было воспользоваться чужими слабостями.



Давайте понимать, что «Спартак» — тоже команда высокого уровня, которая претендует на самые высокие места, играет в Лиге чемпионов. И было понятно, что при своих болельщиках она будет атаковать и создавать моменты, что будет жарко как у наших ворот, так и чужих. Потому что обе команды играли на победу, а не отстаивали ничью», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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