«Бавария» разгромила «Боруссию» Д со счётом 5:0 и возглавила таблицу Бундеслиги

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество «Баварии» увеличил нападающий Роберт Левандовски. Полузащитник Хави Мартинес довёл счёт до разгромного на 41-й минуте. До перерыва ещё один мяч в ворота «Боруссии» забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.

«Бавария», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» (63) занимает второе место.