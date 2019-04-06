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«Бавария» разгромила «Боруссию» Д со счётом 5:0 и возглавила таблицу Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Боруссию» Д со счётом 5:0 и возглавила таблицу Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество «Баварии» увеличил нападающий Роберт Левандовски. Полузащитник Хави Мартинес довёл счёт до разгромного на 41-й минуте. До перерыва ещё один мяч в ворота «Боруссии» забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.

«Бавария», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» (63) занимает второе место.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
06 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
5 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Хуммельс – 10, 2:0 – Левандовски – 17, 3:0 – Мартинес – 41, 4:0 – Гнабри – 43, 5:0 – Левандовски – 89
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Он забивал «Спартаку», входил в список Капелло, а на 28-м году решился на кардинальные перемены.
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