Гончаренко: в перерыве повторил игрокам то же самое, что говорил до матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, о чём он говорил со своей командой в перерыве матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

Напомним, первый тайм завершился вничью — 0:0, а в начале второй половины хавбек «армейцев» Арнор Сигурдссон забил два гола.

«В перерыве было повторено то же самое, о чём мы говорили до игры. Важно было не отдавать инициативу, возвращать мяч быстро после потерь и не садиться глубоко в оборону. Кроме того, нужно было устранить моменты, которые категорически не нравились. Когда Щенников, Бекао и Набабкин отдают мяч в аут на ровном месте, это никуда не годится. Нужно уметь сохранять мяч под давлением», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.