Мейтин: довольны тем, как справились с матчем «Спартак» — ЦСКА

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин остался доволен тем, как прошёл матч 22-го тура «Спартак» — ЦСКА (0:2).

«Все подробности всех инцидентов будут в понедельник. В целом мы довольны, как справились сегодня. За отсутствие пиротехники в туре сегодня фанаты вдоволь отыгрались», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА одержал победу благодаря дублю исландского полузащитника Арнора Сигурдссона.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.