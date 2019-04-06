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Ахметов: в перерыве в раздевалке ЦСКА состоялся довольно жёсткий разговор

Ахметов: в перерыве в раздевалке ЦСКА состоялся довольно жёсткий разговор
Футбол / РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Мы хотели с первых минут показать, что играем на победу. В первом тайме „Спартак“ хорошо убегал в контратаки. Мы перестроили игру в перерыве, и соперник совершил ошибки, которые мы использовали.

Не могу сказать, что именно мы поменяли. У нас в раздевалке состоялся довольно жёсткий разговор, благодаря чему мы вышли ещё заряженнее и всё воплотили на поле.

У нас молодая команда, мы учимся на ошибках. Конечно, после матча с „Уфой“ сделали правильные выводы, что таких ошибок больше не должны совершать.

Мысли и цели на оставшуюся часть сезона? Выходить на каждую игру и побеждать. После 30-го тура будем уже смотреть», — сказал Ахметов в программе «Все на футбол».

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