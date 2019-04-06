Сигурдссон: ЦСКА повезло, что «Спартак» не забил в первом тайме

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Мы знали, что будет тяжёлый матч. В гостях, на стадионе «Спартака», другая атмосфера. Но мы к этому готовились. Первый тайм начали не так уж и хорошо, у «Спартака» было много моментов, они легко могли забить. Нам повезло, что они этого не сделали. Во втором тайме мы начали совершенно по-другому, взяли мяч под контроль, смогли забить и довести до победы.



Мы понимали, что в первом тайме совершили много глупых, непростительных ошибок. У нас было много неточных передач. Мы понимали, что играем не на своём уровне. Мяч метался, были штанги, перекладины, но я верил, что смогу забить. Было очень важно поразить ворота.



Это выдающийся матч, все говорят о его важности. Мы прекрасно это понимали, поэтому забить два гола в таком противостоянии дорогого стоит. Очень счастливы, что удалось победить», — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.