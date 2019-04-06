Кононов: Селихов не пожал мне руку? Не знаю, чем он был недоволен

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поведение голкипера команды Александра Селихова после замены в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Селихов прошёл мимо меня и не пожал руку? Не знаю, чем был недоволен, не слышал. Он получил травму. Сейчас он уехал на МРТ делать снимок», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, Селихов получил травму руки в столкновении с партнёром по команде Самуэлем Жиго. К голкиперу несколько раз обращались тренеры, чтобы узнать, может ли он продолжать играть. В итоге 24-летнего футболиста заменили в середине второго тайма на Александра Максименко.

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.