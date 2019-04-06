Симонян: безусловно, Гончаренко переиграл Кононова в московском дерби

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (0:2).

«Не забьёшь ты — забьют тебе, старое правило. Я не знаю, что там придумал Мельгарехо, когда у него был настоящий «дохлый» момент. Ну а начало второго тайма было полностью за ЦСКА. Мы болеем за «Спартак». Решать нужно быть в первом тайме.

Не хочу винить вратарей, нужно просто реализовывать моменты. Повторюсь, в начале второго тайма ЦСКА во владении мяча, контроле и агрессии превзошёл «Спартак».

Переиграл ли Гончаренко Кононова? Если команда выигрывает, то безусловно. Вопросов к Олегу Георгиевичу у меня нет, я человек деликатный и не вмешиваюсь в работу тренера.

Я не помню, чтобы «Спартак» создавал во втором тайме, как в первом. Да, было территориальное преимущество во владении мячом, но не более», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.