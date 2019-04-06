Фернандес: в перерыве матча со «Спартаком» Гончаренко ничем не бросался

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу команды в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«В первом тайме мы были не очень хороши, но во втором доминировали и победили. Бросался ли Гончаренко на этот раз льдом в перерыве в раздевалке, чтобы зарядить эмоциями? Нет, ничем не бросался. Просто объяснил нам какие-то вещи, которые его не устраивали.

Для болельщиков победа в матче со «Спартаком» важнее, чем с другими командами? Для меня то же самое. Игра со «Спартаком» — нечто особенное. Хотя выигрывать надо у всех. Мы были разочарованы, после того как упустили победу в матче с «Уфой», ведя в два мяча. Мы были обязаны брать три очка, чтобы бороться дальше наверху таблицы", — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.