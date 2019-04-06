Рейнгольд: «Спартак» обманул 50 тыс. зрителей. Не хотите играть — идите на завод

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).



«Очень обидное поражение, которое оставило очень много вопросов к Кононову и команде. Такого бардака в командной игре „Спартака“ я не видел давно, да и не ожидал. Хочу поздравить ЦСКА с заслуженной победой, но жалею, что забили мало. Надо было ещё парочку мячей положить для полного счастья. То, что я увидел на футбольном поле, — пародия на великую игру.



«Спартак» простил ЦСКА, вместо того чтобы вести в два мяча. Вместо тех двух мячей они получают два мяча в свои ворота. Что касается Селихова, то ли парень зазнался, то ли не умеет играть в воротах. Не предугадал отскок мяча, чуть не убил своего защитника. Есть такое правило: борются двое — третий не лезет.



«Спартаку» надо делать выводы, а Кононову посоветовал бы купить кнут, потому что без него ничего невозможно сделать. «Спартак» просто-напросто обманул 50 тысяч зрителей. Не хотите играть в футбол — идите работать на завод", — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кононов: «Спартак» хорошо провёл первый тайм, но плохо начал второй