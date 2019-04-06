Бекао: мы слышали фанатов ЦСКА весь матч, хоть это и был стадион «Спартака»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поблагодарил фанатов за поддержку во время матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

««Класико» – это всегда другие ощущения. «Спартак» – принципиальный соперникс. Он был немножечко лучше в первом тайме. Знаете, как мы в Бразилии говорим? Кто не забивает, тот пропускает. Когда потребовалось, Акинфеев спас. А мы во втором тайме реализовали свои моменты и вырвали победу. После матча, по традиции, пошли праздновать к трибуне с нашими фанатами. Мы их слышали на протяжении всего матча, хоть это и был стадион «Спартака». Спасибо им за эту поддержку. Такое чувствуется. Ну и после наших голов фанаты «Спартака» подуспокоились», — передаёт слова Бекао корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.