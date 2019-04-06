Кечинов: шансы «Спартака» на Лигу чемпионов становятся совсем мизерными

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).



«В первом тайме «Спартак» создал прекрасные стопроцентные моменты, которые не реализовал. Во втором тайме пришлось расплачиваться, «армейцы» отыграли его гораздо сильнее и лучше.



Не думаю, что кресло под Кононовым пошатнулось, а вот шансы «Спартака» на Лигу чемпионов становятся совсем мизерными», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.