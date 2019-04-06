Кононов: Лига чемпионов? «Спартак» будет бороться до конца

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения со счётом 0:2 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА сказал, что его команда продолжит сражаться за попадание в топ-3.

«Мы будем бороться до конца за попадание в Лигу чемпионов. Почему «Спартак» закрылся и перестал проводить открытые тренировки, звать на базу журналистов? Вопрос не ко мне. Это первое. А второе — мы работаем, нам разговаривать много, наверное, не стоит. Нужно доказывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы, мы это видим и слышим», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.