Мелкадзе: вопросы по контракту не сказываются на моей игре

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе после матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), сообщил, что сложные переговоры о продлении контракта не сказываются на его игре.

«Контракт? Вопросы по нему не сказываются на игре.



Бесковский футбол? Да, не всё получается, но мы стараемся играть низом. У нас также требуют моментальный отбор после потери мяча, но не всегда всё получается. Не должно получаться всё сразу», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что контракт 21-летнего Мелкадзе со «Спартаком» истекает ближайшим летом. Ранее сообщалось, что клуб предложил форварду новое соглашение с зарплатой в размере € 250 тыс. в год, но игрока не устроили такие условия.