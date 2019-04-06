Жиго: первый гол — моя ошибка, затем мы не нашли общего языка с вратарём

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение со счётом 0:2 в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Перед игрой эмоции были фантастическими, но сейчас очень плохие чувства, потому что мы проиграли. «Спартак» уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.

Первый пропущенный мяч — моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарём. Это футбол, но это было дерьмово.

Выиграть чемпионат теперь «Спартаку» будет очень тяжело. Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Физически я чувствовал себя хорошо сегодня. Было тяжеловато в начале и в конце встречи, потому что было многовато пространства между линиями. Я должен работать и играть», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.