Кононов: «Уфа» смогла отыграться после 0:2, а нам не хватило воли к победе

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал игру команды во втором тайме домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Когда команда пропускает один гол, второй, есть нервозность, я это вижу. Другое дело, что при 0:2 не хватило морально-волевых сил двигаться к победе. Понимаете? При любом счёте нужно бороться за победу. А нам этого не доставало сегодня.

«Уфа» смогла отыграться в прошлом туре? У нас тоже был момент, у Зе Луиша. Возможно, забей он, пошло бы по-другому. Если «Уфа» смогла, то у нас, видимо, не хватило морально-волевых сил.

Я конкретно про этот момент времени говорю, при 0:2. В первом тайме мы бились. Да и во втором бились! Мы не смогли переломить ход игры, переломить себя, чтобы не смотреть на счёт и играть в свой футбол», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.