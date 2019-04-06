Гулиев: выхожу — через пять секунд мне дают жёлтую. Неприятно, но лучше промолчу

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Не забили столько моментов если не в пустые ворота, то практически. Несколько таких моментов не реализовали. Во втором тайме вышли и сразу пропустили, это сказалось на психологии. Это не отмазка, нужно было дальше собираться, отыгрываться и выходить вперёд, но не смогли.

После того как я вышел, игры в атаке не было? Времени почти не было. Старались играть вперёд, но явных моментов не было. Только полумоменты, удары. Один раз я пробил, Зе Луиш мог забивать. Но это только подходы. Где-то суетились, из-за этого и не было голов.

Когда ЦСКА забил, их игроки в большем количестве опустились назад, но это не означает, что невозможно забить. Можно забивать три, даже если 11 человек сидят в обороне. Но мы не смогли пройти их. В первом тайме был открытый футбол, но не реализовали три своих явных момента.

Не могу сказать, что за ошибка была у Селихова в моменте с голом. Это лучше знают Александр и тренерский штаб.

Сегодня морально-волевые качества ЦСКА оказались сильнее. Мы должны были больше выжимать из себя, больше рубиться, не жалеть себя. Как можно не рубиться в дерби? Рубились, но могли намного больше вступать в борьбу. Другой дело, позволило бы это судейство. Не знаю. Я выхожу — через пять секунд мне дают жёлтую карточку. Это неприятно. Я лучше промолчу.

ЦСКА не отдал инициативу, просто они играли в гостях, поэтому не рисковали и ждали своего шанса. Если бы мы в первом тайме забили, было бы всё нормально», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.