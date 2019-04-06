«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ при Кононове

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Это поражение стало первым для красно-белых в РПЛ под руководством главного тренера Олега Кононова.

Напомним, что 53-летний Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив исполнявшего обязанности наставника клуба Рауля Рианчо. До матча с ЦСКА спартаковцы провели с Кононовым семь матчей в Премьер-лиге, в которых одержали пять побед при двух ничьих, с общей разницей мячей 14-5.

При этом «Спартак» дважды проигрывал под руководством Кононова в матчах группового турнира Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) и «Вильярреалом» (0:2), а также в Кубке России в игре с «Уралом» (0:1).

«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.