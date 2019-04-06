Бабаев: ЦСКА полностью доминировал во втором тайме матча со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0)



«В перерыве тренерский штаб обратил внимание на ошибки, внёс правильные коррективы, и все получилось. Команда вышла заряженной, уверенной в себе, в нужный момент проявили характер. Именно в этих матчах такие качества являются определяющими для исхода.



Почему плохо начали матч? Связываю это с неопытностью. У такой команды всегда две стороны медали. С одной стороны, можем выдать фееричный матч, с другой — бывают сбои. Да, не обошлось без доли везения в первой половине. Но во втором тайме уже полностью доминировали.



Магнуссон — на фанатской трибуне? Это наше совместное решение. У него была травма приводящей мышцы бедра, но к следующему матчу должен быть готов», — приводит слова Бабаева Sport24.

Обляков — о победе над «Спартаком»: первый матч в сезоне, где ЦСКА чуть повезло