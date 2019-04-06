Кононов не стал комментировать игру Глушакова в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) отказался говорить об игре капитана команды Дениса Глушакова.
Денис вышел на поле в стартовом составе. На 63-й минуте его заменил полузащитник Аяз Гулиев.
«Как мне игра Глушакова? Почему его заменил? Не буду комментировать никого из футболистов. Мы проиграли дерби сегодня, этого достаточно. Если проиграли — значит… Многоточие», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.
Календарь матчей российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова