Селихов получил перелом пальца в матча с ЦСКА

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, который не смог доиграть матч 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

Как сообщает официальный «твиттер» красно-белых, у голкипера диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Эту травму Селихов получил в столкновении с партнёром по команде Самуэлем Жиго. Несмотря на травму, голкипер продолжил матч, но на 68-й минуте вместо него на поле вышел Александр Максименко.

24-летний Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил пять голов.