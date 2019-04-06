Корнаухов: Гончаренко провёл качественную работу в перерыве матча со «Спартаком»

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о выездном матче «армейцев» со «Спартаком» (2:0) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА одержал отличную победу в классическом дерби со «Спартаком» и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

В перерыве матча была проведена качественная работа тренерского штаба, в частности Виктора Гончаренко. Игрокам указали на ошибки, которых стоит избегать. Надо также отдать должное футболистам ЦСКА, которые всё это восприняли, забили два мяча и держали игру под своим контролем», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.