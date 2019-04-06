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«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке

«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке
Футбол / Испания

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт на 85-й минуте. Автором гола стал уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес, который точно пробил из-за пределов штрафной площади. Всего через несколько секунд преимущество «Барселоны» увеличил Лионель Месси.

«Атлетико» полтора тайма отыграл в меньшинстве. На 28-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил форвард Диего Коста.

«Барселона», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) остался на 2-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Уэской», «Атлетико» предстоит домашняя игра с «Сельтой». Оба матча состоятся 13 апреля.

Испания - Примера. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 21:45 МСК
Барселона
Барселона
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Суарес – 85, 2:0 – Месси – 86
Удаления: нет – Коста, 28
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