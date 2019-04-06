Гол Де Росси принёс «Роме» победу в матче с «Сампдорией»

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Рому». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник римского клуба Даниэле Де Росси, отличившийся на 75-й минуте.

«Рома» прервала серию без побед в чемпионате Италии, которая состояла из трёх игр. В предыдущих турах команда Клаудио Раньери потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. Для «Сампдории» это поражение стало вторым подряд.

«Рома», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (45) — девятое.

В 32-м туре римский клуб на своём поле 13 апреля встретится с «Удинезе», а команда из Генуи на следующий день в гостях сыграет с «Дженоа».