«Спартак» — ЦСКА: голы Сигурдссона и другие моменты московского дерби

В 22-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Матч прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Счёт на 46-й минуте открыл исландский полузащитник «армейцев» Арнор Сигурдссон после передачи Николы Влашича. Через несколько минут Сигурдссон оформил дубль, откликнувшись на пас Марио Фернандеса.

Это поражение стало первым для «Спартака» в Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера Олега Кононова.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.

Видеообзор игры «Спартак» — ЦСКА можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.