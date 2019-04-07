Перф с Федуком, танцы «армейцев» и сжигание флага ЦСКА. Главные фото с дерби

6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 22-го чемпионата России «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Счёт был открыт на 46-й минуте. Автором гола стал исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Никола Влашич. Через несколько минут Сигурдссон оформил дубль с паса Марио Фернандеса, увеличив преимущество гостей.



ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Алёны Сахаровой.